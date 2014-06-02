المجلس الإقتصادي الألماني : تأخر الإقتصاد العربي نتيجة للتعليم الأكاديمي

قال عضو المجلس الإستشاري الإقتصادي للحكومة الألمانية المهندس محمد جابر، إن العالم العربي، يعاني من زيادة معدلات البطالة، وتحديداً من فئة خريجي الجامعات .

وأرجع سبب زيادة البطالة، إلي أن المناهج تعتمد على الجانب الأكاديمي فقط، مضيفاً: “الأكاديميين لا يستطيعون تشغيل عجلة التنمية”.

وأضاف جابر في حواره ببرنامج “ضيف اليوم”، الذي يذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم الإثنين ، مع الإعلامي سيف الدين شاهين، أنه يوجد فجوة في العالم العربي بين المجال الأكاديمي، والمجال الفني والتقني، وأنه يجب إعادة التوازن بين هذين المجالين، فضلاً عن إعادة تأهيل الفنيين.

وتابع جابر: أن وضع العالم العربي في غاية “التعقيد”، سواء كان ذلك على مستوى المنظومة التعليمية، أو الاقتصادية، أو السياسية، وأن كل هذه المنظومات تتعلق ببعضها البعض .

> وأضاف أن التعليم هو الحجر الأساسي لبناء أي دولة، وأنه إذا لم يكن موجوداً، لم تستطع أي دولة أن تتقدم.

وأوضح، أن العالم العربي لا يُعاني من استخدام التكنولوجيا الحديثة، وإنما أيضاً من عدم القراءة والكتابة لشريحة كبيرة من المجتمع، وأن هذه النسبة تُمثل 50%، قائلاً: “العالم العربي يعمل على تكريس محو الأمية”.

وأشار جابر، إلى أن تقدم العالم العربي يعود إلى الاهتمام بإعادة تأهيل الأفراد، والعمل على تنمية مهاراتهم، وأيضاً المساواة بين فرص الحقوق والواجبات، إضافة إلى الاهتمام بالصناعات البسيطة، قائلاً” تنمية المهارات يؤدي إلى تنمية الإنتاج”.