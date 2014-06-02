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بالفيديو.. عمرو مصطفى: جاري تعديل كلمات “بشرة خير” حتى لا تقتصر على الانتخابات الرئاسية فقط

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بالفيديو.. عمرو مصطفى: جاري تعديل كلمات “بشرة خير” حتى لا تقتصر على الانتخابات الرئاسية فقط بالفيديو.. عمرو مصطفى: جاري تعديل كلمات “بشرة خير” حتى لا تقتصر على الانتخابات الرئاسية فقط


> صرح عمرو مصطفى في حديثه مع وكلالة “ONA”: “سعيد للغاية بسبب نجاح أغنية بشرة خير خرجت للنور، ومن اللطيف أن الشعب سعيدا بسبب هذه الأغنية، مشتركين في هذه العمل مع الفنان حسين الجسمي، و المؤلف أيمن بهجت قمر، كما أنني أشعر بالسعادة بسبب تسلمي لجائزة ال MEMA”.

وأضاف مصطى  ”نحن نعيد الآن صياغة أغنية بشرة غير حتى تعيش لفترة أطول من ذلك، والمؤلف أيمن بهجت قمر يعمل على إزالة كلمة صوتك، وتبديلها بأخرى لتكون أغنية عالمية”.

كما أشار مصطفى إلى أنه سيتقدم للأسواق خلال الفترة القادمة بألبوم، وأيضا أغنية أخرى سيتم عرضها قريبا تحمل اسم (أبناء )، من تأليف تامر حسين، وتوزيع توما، وغناء سيف الله مجد.

المراسل: أحمد دياب

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