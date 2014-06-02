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مديرية الصحة تقيم حملات مُكثفة لمُكافحة الحشرات الطائرة بالسويس‎

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مديرية الصحة تقيم حملات مُكثفة لمُكافحة الحشرات الطائرة بالسويس‎ مديرية الصحة تقيم حملات مُكثفة لمُكافحة الحشرات الطائرة بالسويس‎

حملة مكافحة الحشرات

أكد العربي السروي محافظ السويس علي مديرية الصحة بتوفير المبيدات اللازمة المستخدمة في عملية الرش والتنسيق مع جهاز النظافة بالمحافظة لتوفير السيارات المطلوبة، بالإضافة إلي زيادة مساحات الرش في المناطق التي تكثر بها توالد الحشرات الطائرة وأن يتم عملية الرش مرتين صباحًا ومساًء.

وكلف محافظ السويس المسئولين بمديرية الصحة بتكثيف حملات توعية وتثقيفية للوقاية من الأمراض وبخاصة في فصل الصيف والالتزام بقواعد الصحة العامة وطرق مكافحة الحشرات الطائرة من خلال فريق عمل متكامل.

وأشار اللواء العربي السروي إلى أهمية ودور التثقيف الصحي والإعلام الجماهيري في توعية المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض وضرورة مشاركة المجتمع إيجابيًا في حل المشاكل الصحية وتوعية المواطنين والقيادات الشعبية والتنفيذية والإعلامية والدينية.

الجدير بالذكر أن حملات مديرية الصحة تحت إشراف الدكتور محمد عزيزي مديرعام الصحة والسكان لمكافحة الحشرات الطائرة بدات بالفعل منذ أسبوع من خلال سيارات تجوب شوارع السويس وتقوم برش المبيدات بالأماكن التي تتكاثر فيها الحشرات الطائرة.
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