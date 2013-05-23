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السعودية: احتياطى النقد الأجنبى يرتفع لـ 3.677 مليار دولار

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السعودية: احتياطى النقد الأجنبى يرتفع لـ 3.677 مليار دولار السعودية: احتياطى النقد الأجنبى يرتفع لـ 3.677 مليار دولار

أعلنت مؤسسة النقد السعودى "سامبا" أن الأصول الاحتياطية للمؤسسة سجلت أعلى مستوى فى تاريخها على الإطلاق خلال أبريل الماضى محققة 54.2 تريليون ريال للشهر الثانى على التوالى، لترتفع بنسبة 17% عن مستوياتها فى الشهر نفسه من العام الماضى.

قالت المؤسسة فى بيان على موقعها الإلكترونى، إن الأصول الاحتياطية ارتفعت بنسبة 1% مقارنة بمستوياتها فى مارس عندما بلغت 52.2 تريليون ريال، ويشمل إجمالى الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد: الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطى لدى صندوق النقد الدولى والنقد الأجنبى والودائع فى الخارج إضافة إلى الاستثمارات فى أوراق مالية فى الخارج.

وقال البيان إن نمو الاستثمار فى أوراق مالية فى الخارج كان العامل الرئيسى فى ارتفاع الأصول الاحتياطية خلال الشهر الماضى على أساس سنوى، حيث ساهم بنسبة 89% من الارتفاع فى الاحتياطيات، تلاه بند النقد الأجنبى والودائع فى الخارج بنسبة مساهمة بلغت 11% فى ارتفاع الاحتياطيات بعدما بلغت 5.674 مليار ريال.

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مصر 365

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