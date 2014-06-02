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الرئاسة توجه الدعوات للملوك والرؤساء لحضور حفل تنصيب السيسي

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الرئاسة توجه الدعوات للملوك والرؤساء لحضور حفل تنصيب السيسي الرئاسة توجه الدعوات للملوك والرؤساء لحضور حفل تنصيب السيسي

قضاة المحكمة الدستورية

حلف اليمين مطلع الأسبوع المقبل..والحرس الجمهوري يتسلم مقر المحكمة الدستورية

 

تسلمت قوات الحرس الجمهورى، الأثنين ، مقر المحكمة الدستورية العليا، استعداداً لمراسم أداء المشير عبدالفتاح السيسى، الرئيس ، اليمين الدستورية الخميس المقبل دون النظر إلي دلالة اليوم الذي يرتبط تاريخيا بموعد هزيمة يونيو، بحيث يتم تغيير الصورة الذهنية لهذا اليوم في تاريخ الدولة المصرية الحديثة أو بداية الأسبوع المقبل السبت– حسبما كشفت مصادر قضائية.
> وقالت المصادر ، إنه عقب إعلان المستشار أنور رشاد العاصي، نتيجة الانتخابات وأعداد الأصوات التي حصل عليها المرشحين مساء غد الثلاثاء ستجري مناقشات حول اليوم الذي يؤدي فيه الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.
> وقالت مصادر أمنية إن الحرس الجمهورى سيتولى التأمين الداخلى، بينما تتولى قوة من وزارة الداخلية مكونة من 5 آلاف ضابط وشرطى تأمين محيط المحكمة من الخارج.
> فيما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور وجه الدعوة لعدد من الملوك والرؤساء، ورؤساء التجمعات، ومنظمات دولية وإقليمية، للمشاركة فى حفل تنصيب السيسى.

 

 

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