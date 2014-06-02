ضبط نصف طن سماد مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية من ضبط 400 كيلو أسمدة مدعمة بحوزة تاجر قبل بيعهم فى السوق السوداء بدائرة مركز قطور.

وتلقي العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين إخطاراً بتوافر معلومات عن قيام “محمد .ص” (45) عاماً تاجر مقيم بقرية سجين الكوم بمركز قطور بتجميع كميات من الأسمدة الزراعية المدعمة والتى تصرف على بطاقات الحيازة الزراعية بنظام الحصص بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

وباستهداف المحل تم ضبطـ 8 جوال يوريا زنة الجوال “50 كيلو جراماً” مدعم من قبل الدولة مدون عليه مخصص لبنك التنمية والائتمان الزراعي .

وبسؤال المذكور اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع تحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.