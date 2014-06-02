غدًا..بدء الانتخابات الرئاسية السورية

تبدأ غدً االانتخابات الرئاسية في سوريا وذلك في جميع المحافظات التي تخضع لسيطرة نظام الأسد ، حيث تبدأ المشاركة بالانتخابات يوم الثلاثاء 3 / 6 / 2014 من الساعه السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً.

يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا في سوريا كانت قد أعلنت في 10مايو الماضي القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة والتي تضم الرئيس الحالي ، بشار الأسد ،وماهر حجار وحسان النوري.

كانت وزارة الداخلية السورية أعلنت، اليوم، أنه لا صحة على الإطلاق لكل الشائعات التي يقوم بعض من سمتهم بـ«المغرضين والمشككين» بترويجها حول التصويت عبر الإنترنت أو ثقب البطاقات الشخصية للمشاركين في التصويت على انتخابات الرئاسة غداً، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وفي بيان أصدرته، قالت الوزارة إنه «لن توضع أي إشارة على البطاقة الشخصية أو جواز السفر لمن يريد أن يمارس حقه الانتخابي، كما أن التصويت يكون عبر الحضور شخصياً للناخبين إلى مراكز الاقتراع ولا يوجد تصويت عبر الإنترنت لمن لا يتمكنون من الحضور إلى المراكز الانتخابية».

من جهة أخرى، نفت الوزارة أيضاً ترويج أخبار كاذبة عن قطع الطرقات بين مراكز المدن السورية وأريافها يوم الانتخابات، مشيرةً إلى أن «هذه الشائعات تهدف إلى التأثير على الجو الديموقراطي لانتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجرى غداً».