بالفيديو.. محمود الليثي: “السيسي ده الراجل بتاعنا و هو أكيد اللي هيفوز”

قال الفنان محمود الليثي المطرب الشعبي “أنا أسعد خلق بسبب تسلمي لجائزة في هذا المهرجان الجميل، وأشكر كل الناس التي أعجبت بأغانيا خلال الثلاث أعوام الماضية، و أنني خلال الفترة القادمة سيتم تصوير فيلم سينمائي سيعرض بجميع دور العرض في العيد الفطر المبارك”.

وأضاف الليثي خلال تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء “ONA”، “أنني سأتقدم خلال شهر رمضان الكريم بأغنية دينية تحمل عنوان (شهر كريم جاي بكرماته)”، مشيرا إلى أنه سيتقدم بأغنية أخري للمشير عبد الفتاح السيسي الذي وصفه “بالراجل بتاعنا و اكيد هو اللي هيفوز”.

المراسل: أحمد دياب

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