ضبط 45 جوال مكرونة مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، ، من ضبط 45 جوال مكرونة وشعرية مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بدائرة مركز قطور.

وتلقي العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بتوافر معلومات لضباط مباحث التموين عن قيام “سعد .ج” (42 عاما) مقيم بقرية محلة مسير بمركز قطور، بإنشاء مصنع بدون ترخيص بإحدى مزارع الدواجن بناحية عزبة غازى بمركز قطور وجّهزه بالأدوات اللازمة لغش المكرونة ،وقيامه بتجميع كميات كبيرة من مخلفات مصانع المكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بقصد إعادة تصنيعها وبيعها للجمهور رغم علمه بكونها مغشوشة.

وباستهدف المصنع، تبين عدم توافر الاشتراطات الصحية للمكان وضبط عدد 30 جوال معبأ بكسر المكرونة بدون بيانات معده للتصنيع وزن الجوال 50 كيلو جراما و15 جوال مكرونة شعرية زنة الجوال ” 10 كيلو جرام” وتم التحفظ على المضبوطات.

وبسؤال المذكور اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع وتحرر المحضر 13447 جنح مركز قطور لسنة 2014 ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.