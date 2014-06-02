أخبار عاجلة

لقاء حصرى: أول مقابلة تليفزيونية مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم -
"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي -
موجز أخبار مصراوي-4/3/2017 -
9 صور ترصد لقاء "السيسي وترامب" في البيت الأبيض -
تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط 45 جوال مكرونة مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بالغربية

Google+ Print
ضبط 45 جوال مكرونة مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بالغربية ضبط 45 جوال مكرونة مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بالغربية

تمكنت مباحث بالغربية، ، من ضبط 45 جوال مكرونة وشعرية مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بدائرة مركز قطور.

وتلقي العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بتوافر معلومات لضباط مباحث التموين عن قيام “سعد .ج” (42 عاما) مقيم بقرية محلة مسير بمركز قطور، بإنشاء مصنع بدون ترخيص بإحدى مزارع الدواجن بناحية عزبة غازى بمركز قطور وجّهزه بالأدوات اللازمة لغش المكرونة ،وقيامه بتجميع كميات كبيرة من مخلفات مصانع المكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بقصد إعادة تصنيعها وبيعها للجمهور رغم علمه بكونها مغشوشة.

وباستهدف المصنع، تبين عدم توافر الاشتراطات الصحية للمكان وضبط عدد 30 جوال معبأ بكسر المكرونة بدون بيانات معده للتصنيع وزن الجوال 50 كيلو جراما و15 جوال مكرونة شعرية زنة الجوال ” 10 كيلو جرام” وتم التحفظ على المضبوطات.

وبسؤال المذكور اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع وتحرر المحضر 13447 جنح مركز قطور لسنة 2014 ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا

«التعليم»: نخاطب «التموين» لتوفير خبز للمشاركين في امتحانات الثانوية

«التعليم»: نخاطب «التموين» لتوفير خبز للمشاركين في امتحانات الثانوية