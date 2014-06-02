بالفيديو: تامر حسني أفضل مطرب وسميرة سعيد أفضل أغنية في ميوزيك أورد الشرق الأوسط

أقيم حفل توزيع جوائز الـ”Mema” ”Meddle East Music Awords” لأفضل الأعمال الموسيقية فى عام 2013، داخل فندق ماريوت بالزمالك وسط حضور كوكبة من نجوم الغناء، وقدمت الحفل المذيعة اللبنانية كاتيا كارى.

بدأ الحفل فى الساعة 11 مساء، وبعدها صعد أعضاء لجنة التحكيم ماجد حسنى رئيس مجلس إدارة “دير جيست”، و الشاعر نادر عبد الله، والموسيقار هانى مهنى، وبدأت الجوائز بتكريم خاص لصناع أغنية “بشرة خير” الشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن عمرو مصطفى، والموزع توما.

وبعد ذلك حصلت النجمة اللبنانية كارول سماحة على جائزة أفضل فيديو كليب عن أغنيتها “وحشانى بلادى”، وتحدثت كارول عقب الجائزة عن سعادتها بالتواجد فى مصر التى تعتبرها بلدها الثانى، كما أنها تعتبر نفسها “بنت مصرية” كما قالت، وأهدت كارول الجائزة لفريق عمل الأغنية، وجمهورها الذين قاموا بالتصويت لها، كما حصل النجم تامر حسنى على جائزتين أفضل مطرب وأفضل موهبة، وحرص على غناء أغنية أشعل بها حماس الحضور، وتحدث بعد ذلك عن الجائزة قائلا: “أسعد لحظاتى حينما أحصل على جائزة من مهرجان فى بلدى، لأننى فخور بمصريتى وأعتز بعروبتى، وشكراً جمهورى الحبيب الذى صوت لى وجعلنى أحصل على الجائزة، وأشكر أسرتى”.

أما النجمة سميرة سعيد فحصلت على جائزتى أفضل مطربة وأفضل أغنية سنجل عن “مازال” التى حققت نجاحا كبيرا، وغنت النجمة مقطع منها فور استلامها الجائزة على المسرح، وأعربت عن سعادتها بما حققته الأغنية من نجاح وجوائز حتى الآن، وأهدت النجاح الكبير لجمهورها.

وعن باقى الجوائز، حصد النجم الشاب رامى جمال جائزة أفضل مطرب شاب، ووليد سعد أفضل ملحن، وأيمن بهجت قمر أفضل شاعر، وأحمد إبراهيم أفضل موزع، وأفضل فريق غنائى “مسار إجبارى”، وأفضل مطرب شعبى محمود الليثى، وأفضل منظم حفلات وليد منصور، وأفضل مدير أعمال كانت لمحمد فؤاد عقب نجاحه مع الفنان تامر حسنى وقيادته للعالمية، ومحمد صقر أفضل مهندس صوت، وقناة “مزيكا” أفضل قناة موسيقية، وأحمد جمال أفضل مطرب صاعد، وجائزة تشجعية لوهم، وعبد العزيز المعنى.

وحصلت شركة “نجوم ريكوردز” على جائزة أفضل شركة إنتاج كاست، وتسلم جائزة الإنتاج فريق عمل الشركة وهم كريم الحميدى، ويوسف الحسينى، ورامى محسن، وعمر شعيب وهالة حجازى، كما حصلت إذاعة “Nile F.M” على جائزة أفضل محطة راديو.

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