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غضب بين المراقبين الماليين من اتهامات نائب "إخوانى" لهم بالفساد

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غضب بين المراقبين الماليين من اتهامات نائب "إخوانى" لهم بالفساد غضب بين المراقبين الماليين من اتهامات نائب "إخوانى" لهم بالفساد

أعرب عدد كبير من المراقبين الماليين بوزارة المالية، عن استيائهم الشديد من تصريحات النائب الإخوانى أشرف بدر الدين بمجلس الشورى، والذى اتهم 90% منهم بالفساد، فى جلسة المجلس أول أمس لمناقشة ميزانية هيئة البترول.

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن هذه التصريحات الصادرة عن نائب برلمانى تعد تصريحات غير مسئولة، ولا يليق أن تصدر عن نائب برلمانى، مشيرا إلى أنه ليس معنى وجود عناصر فاسدة بين المراقبين الماليين يتم اتهام الجميع بالفساد، والذين يتعدى عددهم أكثر من 14 ألف مراقب مالى على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك إدارة للتفتيش المالى بوزارة المالية ترقب عمل المراقبين الماليين، وفى حالة وجود أى شكوى من أى مراقب يتم اتخاذ اللازم وتعقب الفاسد، لافتا إلى أن عناصر الفساد بين المرقبين الماليين لا تتجاوز العشرات بين آلاف يعملون ويستحقون الاحترام.

وأكد المصدر على أن وزارة المالية قدمت بالفعل بعض المرقبين الماليين للتحقيق فى اتهامات بالفساد، ولكن هذا لا يعنى فساد جميع العاملين بالمديريات المالية، كما يدعى النائب الإخوانى، مشيرا إلى أن انتماء بدر الدين لجماعة الإخوان المسلمين لا يعنى من حقه إطلاق الاتهامات على عمومها، وهو ما لا يقبله جميع العاملين بوزارة المالية.

جدير بالذكر أن النائب الإخوانى أشرف بدر الدين قد اتهم 90% من المراقبين الماليين بالفساد، وذلك خلال مناقشة ميزانية الهيئة العامة للبترول بمجلس الشورى أول أمس الثلاثاء.

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مصر 365