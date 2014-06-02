الأرصاد الجوية: موجة حارة تبدأ غدًا وتنكسر يوم الخميس المقبل

ذكرت هيئة الأرصاد أن السبب في هذه الموجة شديدة الحرارة هو تأثر البلاد برياح جنوبية شرقية قادمة من شبه الجزيرة العربية يتزامن معها رياح جنوبية قادمة من الصحراء الغربية وكلتا المنطقتين شديدى الحرارة خلال هذا الوقت من العام.

وأضافت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن هذا بدوره يؤدي إلى الأرتفاع الملحوظ والمؤقت في درجات الحرارة يوم الأربعاء على أن يتقدم مرتفع العروض الوسطى برياحه الشمالية الغربية القادمة من جنوب شرق أوروبا إعتبارا من يوم الخميس مما يؤدي إلى إنكسار هذه الموجة بانخفاض متوقع في درجات الحرارة يتراوح من 11 إلى 12 درجة مئوية يصاحب ذلك بالطبع نشاط للرياح نتيجة لدخول الهواء البارد.