فهد السعيد يمنح عبد الله عبد العزيز أغنية "يا ربيع المشاعر"

التقى الشّاعر فهد السعيّد في لقاء فنّي الفنّان السّعودي الشاب عبد الله عبد العزيز، وهو أحد نجوم برنامج "ستار أكاديمي9". وبعد أن أعجب الشّاعر بصوت عبد العزيز، قرّر دعمه وتشجيعه بأربعة نصوص غنائيّة من كلماته، على أنّ يتولّى تلحينها أربعة من الملحنين الكبار.



وكانت أولى الأغنيات التّي وقع الاختيار عليها هي أغنية "يا ربيع المشاعر"، من ألحان الفنّان صالح خيري، وهي أغنية كان مرشحاً لغنائها مطرب مشهور. ولكنّه أمام إعجاب الشّاعر بالفنان عبد العزيز، الذي أبدى بدوره إعجابه بالأغنية ورغبته في غنائها، قرّر السعيد عدم عرض الأغنية على المطرب الآخر، من دون أن يُفصح عن اسمه.

ولقد خصّ الشاعر فهد السعيّد "سيدتي نت" بكلمات الأغنية، التي تقول:

شاكرٍ لك سؤالك .. وانت وشلون حالك

المَحـبّـة مـن الله .. وهـذا قلبـي حـلالـك

*****

يـا ربيـع المشاعر.. داريٍّ بـك وشـاعـر

آمر اللي يحبك .. باللي يخطر فـي بالـك

*****

مـن يجينـي أشيلـه وأضوي بالحـب ليله

ولو يبي عمري كلّه قلـت له هاك جالـك

*****

إنتــه بالـي وعالي .. يـا قـمـر بالعلالي

إنته وحدك حبيبي .. وين أبلقــى بدالـك

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