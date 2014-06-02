يسرا تسعى في مصالحة بين زينة وأحمد عز

علم "سيدتي نت" من مصادر مشاركة في مسلسل "الإكسلانس"، الذي يقوم ببطولته الفنّان أحمد عز، أنّ الفنّانة يسرا زارته مؤخراً في موقع التّصوير، بالنظر إلى الصدّاقة القوية التي تربطها بعز، حيث جالسته في غرفته، لما يزيد عن السّاعة، وتحدّثت معه في ما يخصّ خلافاته مع الممثلة زينة.

وأوضحت المصادر أنّ يسرا طالبته بأن يفعل ما يرضاه ضميره، من دون أن تتهمه مباشرة بأنّه أقام علاقة مع زينة، وأسفرت عن ولادة طفلين توأمين. وأشارت المصادر إلى أنّ عز راوغ في حديثه، ولم يُفِد يسرا إنّ كانت العلاقة قد حدثت فعلاً بينه وبين زينة أم لا، فيما كان يدخل عليهما كثيراً المنتج وائل عبد الله ليبادلهما الحديث في الموضوع نفسه.

فهل تنجح يسرا في جعل الصلح يسود بين عز وزينة، وتنجح حيث فشل الآخرون الذين حاولوا من قبلها؟!

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