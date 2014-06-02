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غدًا.. روبرت سيري يلتقي في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد

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غدًا.. روبرت سيري يلتقي في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد غدًا.. روبرت سيري يلتقي في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد

رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطينيي

أعلن المتحدث الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة استيفان دوجريك، اليوم أن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري سوف يتلتقي غدا الثلاثاء في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد رامي الحمد لله.

وأضاف المتحدث الرسمي ـ في مؤتمر صحفي اليوم ـ ” يأمل السيد سيري أن يناقش خلال الإجتماع مع رئيس الوزراء رامي الحمد لله كيف يمكن للحكومة الجديدة أن تحقق تحسنا ملموسا للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وأن توفر الفرص للتقدم نحو حل الدولتين”.

وأكد دوجريك ” إن الامم المتحدة لا تزال تري أن الوحدة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس تتفق مع التزامات منظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف ، والالتزام بالاتفاقيات السابقة باعتبارها تطورا إيجابيا”.

وتابع ” إن تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة بإجماع وطني على هذا الأساس، يعد خطوة مهمة لتنفيذ اتفاق الوحدة بين الفلسطينيين الذي تم التوصل اليه في 23 أبريل الماضي”.

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