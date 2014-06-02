أمن السويس: سنؤمّن احتفالات فوز السيسي بمنطقة الكورنيش والميادين‎

أكد قيادات مديرية أمن السويس أنهم سيقومون بتأمين احتفالات المواطنين بإعلان فوز عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر غدًا بجميع شوارع وميادين المحافظة والاحتقالات التى تم الدعوة لها لإقامتها بمنطقة الكورنيش المطل على خليج السويس.

وقال مصدر أمني أن قوات الأمن وضباط المباحث وإدارة المرور ستنتشر بكثافة بجميع شوارع المحافظة، وخاصة بمنطقة الكورنيش قبل بدء المؤتمر الخاص باللجنة العليا للانتخابات التى ستقوم بالإعلان بشكل رسمي عن النتائج مساء غد الثلاثاء فى تمام الساعة السابعة مساء.

وأضاف المصدر أن المديرية ستعلن حالة الطوارئ بجميع شوارع وميادين المحافظة والطرق الحدودية عقب إعلان النتائج بشكل رسمي كإجراء احترازي لتأمين المواطنين والمنشآة الحيوية أثناء الأحتفالات.