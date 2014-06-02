رئيس محاكم الإسكندرية يحذر من مكالمة مجهولة هددته بتفجير «مجمع المحاكم»

قال المستشار مسعد أبو سعدة رئيس محاكم الإسكندرية ومرسى مطروح الإبتدائية، إنه تلقى مكالمة اليوم الاثنين، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، من مدير أمن اسكندرية اللواء أمين عز الدين، قال له ” إنه تلقى بلاغ يفيد بإن مجمع المحاكم سيتم تفجيره فى تمام الساعة الحادية عشر من المصدر مجهول”.

وأضاف “أبو سعده”، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على فضائية الحياة، إن ذلك يعد خطير لأن مجمع المحاكم فى وسط البلد ومكون من 15 طابق و 5 الاف موظف وجميع قيادات النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، والاف من المواطنين.

وتابع “أبو سعده”: تم الإستعانة بالأجهزة الأمنية، وحظر المحكمة، واستخدام الكلاب البوليسية للكشف عن وجود أى متفجرات وتوزعها على طوابق المحاكم، وتم التأكد من عدم وجود أى متفجرات، وعدم صحة البلاغ.