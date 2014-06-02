غداً.. استئناف محاكمة 119 إخواني في قضية حرق كنيسة مارجرجس‎

تستئناف محكمة جنايات سوهاج غدا برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية كلا من المستشار أحمد مندور عبد الله وحلمي جمال الدين ومجدي نبيل نصر الله وبأمانة سر محمد سيد العادلي وطه حسين محاكمة 119 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم في قضية حرق كنيسة مارجرجس​ ​بمدينة سوهاج وأحداث العنف والشغب التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس الماضي،.

وكانت النيابة العامة ،قد وجهت للمتهمين فى تحقيقات القضية حرق كنيسة مارجرجس، والتحريض على العنف، والقتل والشروع فى القتل، والتخريب، والانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم والأمن العام، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة وحرقها، والتجمهر، واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحى على قوات الشرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف، وترويع المواطنين، وتهديد أمن وسلامة المجتمع.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الاعتداء على دور العبادة المسيحية وإتلاف وإحراق سيارات الشرطة وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص والشروع فى السرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمحال التجارية والتحريض على العنف والتخريب وترويع المواطنين.

وتعود أحداث القضية إلى 14 من شهر أغسطس الماضى، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، إذ دارت اشتباكات عنيفة بين عشرات المسلحين من أعضاء جماعة الإخوان وأنصار الرئيس محمد مرسي وقوات الشرطة في محيط ميدان الثقافة بمدينة سوهاج، عقب قيام عناصر الجماعة بإغلاق الميدان وتحطيم عدد من سيارات الشرطة وسيارات المطافئ والمحال التجارية بالشوارع المحيطة والاعتداء على المارة.

واقتحام مطرانية الأقباط الأرثوذكس «كنيسة مارجرجس» وإشعال النار فى مبنى الخدمات الملحق بالكنيسة وأتوبيس رحلات داخل المطرانية وإشعال النار فى كنيسة مارجرجس بالمطرانية الملاصقة للميدان واختطاف سيارة شرطة أثناء مرورها بالميدان وتحطيمها وإشعال النار بها وإطلاق الرصاص بكثافة على قوات الشرطة وسيارات المطافئ عند محاولتها إخماد النيران.

وكانت محكمة جنايات سوهاج قد قررت، في جلستها السابقة تأجيل محاكمة ال119 متهماً فى هذه القضية لجلسة 3 و4 يونيو الجارى لسماع باقي شهود الإثبات في القضية، كما قررت المحكمة التصريح لمحامى المتهمين بتسلم نسخة واحدة من أحراز القضية المتمثلة في الأسطوانات المدمجة والصور التي تبين اقتحام المتهمين كنيسة مارجرجس.