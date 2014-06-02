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علام: الحديث عن تصدير السودان مياه النيل للخليج محاولة لتشتيت جهود مصر عن قضية سد النهضة

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علام: الحديث عن تصدير السودان مياه النيل للخليج محاولة لتشتيت جهود مصر عن قضية سد النهضة علام: الحديث عن تصدير السودان مياه النيل للخليج محاولة لتشتيت جهود مصر عن قضية سد النهضة

محمد نصر علام وزير الري الأسبق

قال الدكتور محمد نصر الدين علام ، وزير الري السابق، تعليقا على تصريحات أحد المسئولين السودانيين، التي جاء فيها “نية السودان تصدير مياه نهر النيل لإحدى دول الخليج”، إن هذا التصريح جر شكل للمصريين وابتزاز”، ويأتي لتشتيت جهد إزاء وضع حلول لأزمة سد النهضة وإدخالها في مشاكل فرعية.

وناشد ” نصر الدين”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الساعة السابعة”، المذاع على فضائية “سي بي سي إكسترا”، تقديم الإعلامي عمرو خليل، السودانية التنبيه على مسئوليها بالتحدث في إطار العلاقات الدولية بحكمة.

وشدد على ضرورة تكاتف الحكومة السودانية حكومة وشعبًا مع مصر لمدى حجم المصالح المشتركة بين أبناء وادي النيل.

كان مسئول سوداني قال إن بلاده تخطط لتصدير مياه نهر النيل لدول الخليج

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