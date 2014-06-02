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الخارجية الأمريكية:لم نخرق القانون في عملية تبادل الأسري

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الخارجية الأمريكية:لم نخرق القانون في عملية تبادل الأسري الخارجية الأمريكية:لم نخرق القانون في عملية تبادل الأسري

جنيفر بساكي – المتحدث باسم وزير الخارجية الأمريكية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين بساكي، الاثنين 2 يونيو، أنَّ واشنطن لم تخرق أي قانون خاص بها عندما أقدمت على إستبدال 5 من معتقلي غوانتانامو بالعريف الأمريكي بو بيرغدال المختطف من قبل طالبان.

وأشارت بساكي في مؤتمر صحفي أن عملية التبادل جرت بشكل قانوني وسلس.

يذكر أن القانون الأمريكي، يفرض على الإدارة أن تستحصل على موافقة الكونغرس قبل شهر من عملية إطلاق سراح معتقلي غوانتانامو.

وفي معرض ردها على سؤال من أحد الصحفيين حول عدم مراعاة الإدارة الأمريكية للفترة المنصوص عليها في القانون، أجابت بساكي: “الوقت كان ضيقًا للغاية”.

وبحسب “بساكي” فإن الحديث كان “يدور حول حياة وصحة العريف بو بيرغدال الذي سقط في الاسر أثناء أداءه الواجب”. وأضافت بساكي: “قررنا العمل بسرعة من أجل تأمين تحريره من الاسر وعودته إلى أسرته”.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية، إلى أن الإدارة يجب أن تتمتع بشئ من المرونة في الحالات المشابهة لأجل إجراء عملية تبادل الاسرى مع بلدان آخرى.

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