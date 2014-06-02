المدفعية التركية تقصف عددا من قرى قضاء زاخو بمحافظة دهوك

أفاد مصدر أمني في محافظة دهوك باقليم كردستان اليوم الإثنين بأن المدفعية التركية قصفت عددا من القرى التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك.

وقال المصدر، إن المدفعية التركية قصفت قرى نزدوري وسيل وايك مال بمنطقة كولياني التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك دون أن يسفر عن وقوع خسائر بشرية، مشيرا الى أن تلك القرى تقع على الحدود الفاصلة بين اقليم كردستان وتركيا.

وأضاف المصدر أن القرى المذكورة كانت قد تعرضت الى قصف مماثل طيلة الاعوام الماضية مما تسبب في نزوح سكانها الى مناطق اكثر أمنا .

يذكر أن المناطق الحدودية المحاذية لتركيا تشهد هدوءا نسبيا منذ مارس 2013 بعد إعلان حزب العمال الكردستاني وقف إطلاق النار وانسحاب مسلحيه من الأراضي التركية إلى شمالي العراق وذلك استجابة لنداء زعيمه عبد الله أوجلان بعد مبادرة السلام التي أطلقها بمناسبة عيد نوروز .