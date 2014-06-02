رسميا .. لامبارد يؤكد رحيله عن تشيلسي بعد 13 عاما

أعلن لاعب الوسط الإنجليزي فرانك لامبارد رسميا رحيله عن صفوف تشيلسي هذا الصيف بعدما قضى داخل جدران ستامفورد بريدج 13 عاما.

وقال اللاعب الإنجليزي الدولي في بيان رسمي إنه لم يوافق على عرض من الزرق لتجديد عقده الذي سينتهي بعد ايام براتب أقل مفضلا إنهاء مسيرته مع تشيلسي.

ورغم ما تؤكده الصحافة البريطانية من اقتراب لاعب الوسط من الاحتراف في نادي نيويورك سيتي الامريكي، إلا أن لامبارد، الذي يعسكر حاليا مع منتخب بلاده في مدينة ميامي، لن يكشف عن وجهته المقبلة إلا بعد انتهاء مونديال البرازيل.

ويترك لامبارد ناديه اللندني وهو الهداف التاريخي له بواقع 211 هدفا في 649 مباراة.

وقاد لامبارد تشيلسي للتتويج بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات ومرة بلقب دوري أبطال أوروبا، ومرة بلقب الدوري الأوروبي، وأربع مرات بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي ومرتين بلقب كأس الرابطة.

وأصبح لامبارد، الذي سيكمل في 20 يونيو عامه الـ36، أحد أبرز لاعبي تشيلسي عقب انتقاله إليه في 2001 قادما من وست هام مقابل 11 مليون جنيه استرليني (13.2 مليون يورو).