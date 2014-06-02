دعوى قضائية ضد الرئيس التونسي لسبه الشعب في خطاب رسمي

أقام تونسيون دعوى قضائية ضد الرئيس محمد المنصف المرزوقي اتهموه فيها بـ«شتم الشعب التونسي في خطاب، ألقاه أمام سفراء أجانب»، وتحدث فيه عن «عمق جهل التونسيين بقارة إفريقيا»، بحسب ما أفاد مصدر قضائي، الإثنين.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه: «الأسبوع الماضي، تلقينا شكوى موقّعة من نحو 80 شخصا ضد الرئيس محمد المرزوقي من أجل الشتم».

وأوضح معز علي، وهو أحد الموقعين على هذه الشكوى أن إقامة الدعوى القضائية ضد «المرزوقي»، جاءت إثر وصفه التونسيين بـ«الجهلاء خلال حفل رسمي وأمام سفراء أجانب، في إشارة إلى خطاب ألقاه الرئيس التونسي، في 26 مايوالماضي، بمناسبة «اليوم العالمي لإفريقيا».

وقال «المرزوقي»، في هذا الخطاب: «أنا دائما أضحك عندما أسمع التوانسة يقولون إنهم عندما يذهبون إلى السنغال أو إلى بوركينا فاسو، إنهم يذهبون الى إفريقيا، أضحك لأنني اعتبر أن هذا الكلام دليلا على عمق جهلهم بأن إفريقية الكلمة التي أعطت اسم إفريقيا، وتوسعت لتشمل القارة، كلمة أمازيغية، تعني الشمال الغربي في تونس».

ونشرت رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية في موقع «فيس بوك»، تسجيلا للخطاب.

وجاء في نص الدعوى القضائية: «يمثل هذا التصريح تحقيرا من شأننا جميعا كتونسيين وإهانة لنا ومسا من شرفنا واعتبارنا من خلال اتهامنا بالجهل العميق كشعب في محفل رسمي أمام السفراء المعتمدين ببلادنا وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع».

ولم يتسن الحصول علي تعليق من رئاسة الجمهورية علي الواقعة، رغم الاتصال بها.