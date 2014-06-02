مرتضى لميدو: ' متجننيش ' .. ' أنت مش عصفورة ' .. ' جمهورك ميهزنيش '

فتح مرتضى منصور رئيس الزمالك النار على أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأبيض لرفضه تعاقدات النادي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لـFilGoal.com "ميدو مثل ابني ولكنه يرتكب أخطاء متكررة رغم تحذيري له منها".

وكان ميدو قد صرح بأنه لا يعرف شيئا عن المفاوضات التي تجريها إدارة النادي مع عدد من اللاعبين في الدوري المصري على رأسهم خالد قمر وأيمن حفني ومعروف يوسف وأحمد صبري وأحمد الشناوي.

ويؤكد مرتضى أنه يمتلك توقيع ميدو وأحمد عبد الحليم بالموافقة على كل الصفقات التي عمل النادي من أجل ضمها.

متجننيش

وتابع "رغم استيائي من تصريحه بأن لاعبي الزمالك لا يمكن أن يفوزوا ببطولات وجهودي لرفع معنويات اللاعبين مرة أخرى استجبت لرغبته وتعاقدت مع أفضل اللاعبين في مصر".

وأكمل "حصلت على توقيع لاعبين يعجبون أي مدرب في العالم، وسيخدمون الفريق لسنوات طويلة في المستقبل لأجده يصرح بعدم رغبته فيهم".

وواصل "اللاعبون يهاتفوني الآن يطالبون بعدم إتمام التعاقد بعد تصريحات ميدو ضدهم".

واستطرد "أنا بقول لميدو متجننيش مش كل يوم تقول حاجة وعكسها".

كفاية تغريد

وقال مرتضى "نصحته وأكرر مرة أخرى أن عليه أن يبتعد عن تويتر وأن يصبح قدوة للاعبيه".

وتابع "بطل تغريد يا ميدو أنت مش عصفورة".

وأكمل "يجب أن تكون قدوة للاعبيك، فلا يمكن أن تسهر حتى الثالثة فجرا في القنوات الفضائية لتحليل المباريات".

وكان ميدو قد حل ضيفا حتى الثالثة فجرا لتحليل مباراة مصر وتشيلي الودية التي أقيمت في الثالثة والنصف فجرا في إحدى القنوات الفضائية المتعاقدة مع النادي.

جمهورك ميهزنيش

وأكد رئيس الزمالك أنه سيظل يدعم ميدو في منصبه كمدرب محترف ولكنه قال "يبدو أنني (زودتها) في دعم ميدو".

وتابع "يجب أن يفهم أن (جمهور ميدو) لا يهز شعري مني، أعمل من أجل جمهور الزمالك الكبير وليس مجموعة تحب أشخاص".

واختتم "ركز يا ميدو في الملعب وسيبك من اللي بتعمله وبيضرك".