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بالفيديو .. حسن شحاتة: المشير طنطاوي هو من طالب برحيلي عن المنتخب!

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بالفيديو .. حسن شحاتة: المشير طنطاوي هو من طالب برحيلي عن المنتخب! بالفيديو .. حسن شحاتة: المشير طنطاوي هو من طالب برحيلي عن المنتخب!

كشف حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب أن المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق هو من أقاله من منصبه.

وقال شحاتة في حوار لقناة (صدى البلد) "أقلت من منتخب مصر لأسباب سياسية ولم أستطع أن أقف ضد التيار".

وتابع "المشير طنطاوي طلب من سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة إقالتي، وهو ما تم بالفعل".

وأقيل حسن شحاتة من منصبه في يونيو 2011 بعدما فشل المصري في التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2012 التي كان يحمل لقبها لثلاث دورات متتالية.

وأضاف شحاتة "لا أدري كيف كانوا يريدونا أن نصعد لكأس الأمم ولا يوجد دوري أو كرة في مصر ولا نخرج من بيوتنا لستة أشهر".

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فيديو اليوم السابع

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