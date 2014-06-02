بالصور.. عادل محجوب يتفقد آخر مستجدات تطوير مطار الغردقة الدولى

وصل مساء اليوم الاثنين، اللواء طيار عادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، واللواء طيار محمد مصطفى صادق، مساعد رئيس شركة المطارات إلى الغردقة فى البحر الأحمر فى زيارة استغرقت عدة ساعات للوقوف على آخر تطورات مشروع تطوير مطار الغردقة الدولى.

واستعرض "محجوب"، فى زيارته إلى مطار الغردقة آخر التطورات التى تم تنفيذها فى المشروع الخاص بإنشاء صالة الركاب الجديدة، والتى من المقرر أن تستوعب 7 ونصف مليون راكب سنويًا، كما وقف على آخر مستجدات التطورات الخاصة بإنشاء الممر الجديد الذى يتم إنشاؤه فى المطار أيضًا لاستقبال الطائرات العملاقة.

وقد أشاد رئيس الشركة بالمبنى الجديد للمطار وقل إنه إضافة جديدة ومشرفة لمطار الغردقة وسوف يساعد على جذب السياحة من جميع دول العالم مشيرًا إلى أن أى مطار يعد الوجهة الأولى لأى سائح ومن ثم يجب علينا جميعًا أن نسرع فى تشغيل هذا المبنى العملاق.

جدير بالذكر، أن المبنى الجديد تبلغ مساحته 92 ألف متر مسطح، ويحتوى على ثلاثة أدوار منها للسفر والوصول والخدمات، وتبلغ سعته الاستيعابية 7.5 مليون راكب سنويًا ومزود بــ72 كونتر لإنهاء إجراءات السفر، و20 بوابة مغادرة ومنطقة أسواق حرة، وباستكمال هذا المبنى ترتفع سعة المطار الكلية إلى 13 مليون راكب سنويًا، إضافة إلى إنشاء ممر جديد للطائرات يصل طوله إلى 4 كليو مترات وعرضه 75 مترًا ليستقبل الطائرات العملاقة، وبتكلفة قدرها 486 مليون جنيه، وكذلك إنشاء حقل جوى على مساحة 425 ألف متر مسطح يحتوى على 16 موقعًا جديدًا للطائرات منها 2 موقع للطائرات العملاقة ليصبح عدد المواقع بمطار الغردقة إلى 52 موقعًا بالمطار، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبنى والحقل الجوى 3.2 مليار جنيه بالتمويل الذاتى.



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