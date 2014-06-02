البابا تواضروس يلتقى لجنة مكافحة الإدمان بالمجمع المقدس

التقى اليوم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بلجنة مكافحة الإدمان التابعة للمجمع المقدس، والذى بدأ عقد لجانه منذ أمس الأحد ويستمر حتى الأربعاء المقبل، تمهيدًا لانعقاد الجلسة الرئيسية الخميس المقبل برئاسة البابا تواضروس.

وبدأت لجان المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اجتماعاتها المكثفة، تمهيدًا لانعقاد جلسة المجمع المقدس الرئيسية الخميس المقبل برئاسة البابا تواضروس الثانى، وسوف تعقد اللجنة الدائمة للمجمع المقدس اجتماعًا مع البابا تواضروس الثانى الأربعاء المقبل، لإعداد التقارير والتوصيات والاقتراحات التى تم التوصل إليها فى اللجان على البابا قبيل طرحها على جلسة المجمع الرئيسية.

وتضم لجنة المتابعة الدائمة كل من الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، والسكرتير المساعد ومقررى اللجان الكبرى، وتشمل كل من الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية، والأنبا بيشوى، مطران كفر الشيخ، والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، والأنبا توماس أسقف القوصية، والأنبا صرابامون، رئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، والأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا ويصا مطران البلينا.

> واجتمعت صباح اليوم الاثنين لجنة الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما تبدأ اليوم اجتماعات ثلاث لجان أخرى بالمجمع المقدس وهى لجنة الرهبنة من 12: 30 حتى 2: 30 مساء، ثم تبدأ فترة اجتماعات مسائية وتبدأ باجتماع لجنة العلاقات المسكونية من 6-8 مساء، ثم لجنة الإعلام والمعلومات من 8: 30 مساء حتى 10: 30 مساء.

وتعقد غدًا الثلاثاء اجتماعات عدة لجان وهى لجنة الطقوس تليها شئون الإيبارشيات ثم لجنة الإيمان والتعليم والتشريع ثم لجنة شئون المهجر.

ويوم الأربعاء المقبل سوف تجتمع اللجنة الدائمة مع البابا تواضروس وفى المساء تعقد لجنة السكرتارية اجتماعًا تمهيدًا للجلسة الختامية، والتى ستنعقد بكامل أعضاء المجمع المقدس بالإضافة إلى الأساقفة الجدد والذين تمت رسامتهم السبت الماضى.

يذكر أن لجنة العلاقات العامة عقدت اجتماعها أمس الأحد برئاسة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها كما عقدت لجنة شئون الأسرة ومقررها الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح.