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رئيس البورصة السابق لـ"آخر النهار": ضرائب البورصة بأمريكا تبلغ 50%

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رئيس البورصة السابق لـ"آخر النهار": ضرائب البورصة بأمريكا تبلغ 50% رئيس البورصة السابق لـ"آخر النهار": ضرائب البورصة بأمريكا تبلغ 50%

قال سامح الترجمان، رئيس البورصة السابق، إن الضريبة المقترحة على أرباح البورصة يتم دراستها منذ عام 2008. وأشار إلى أن هذا النوع من الضرائب متعارف عليه عالميا، ويختلف تطبيقها من دولة لأخرى، وتطبقها الولايات المتحدة وأوروبا والدول الرأسمالية بنسبة تصل إلى نحو 40 إلى 50%.

وأضاف رئيس البورصة المصرية السابق، فى حوار ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح ويذاع على قناة النهار، أن سوق المال تحتاج إلى إعادة هيكلة حتى يستطيع استيعاب عمليات الضخ الجديدة، بالإضافة إلى معالجة المشاكل المتعلقة بالاقتصاد.

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