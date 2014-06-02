حسن شحاتة: "اخترنا السيسى ليخرجنا من الظلام اللى كنا عايشين فيه"

قال حسن شحاتة، المدير الفنى للمنتخب الوطنى السابق، إن الشعب المصرى اختار المشير عبد الفتاح السيسى، لرئاسة الجمهورية، لإخراجهم من الظلام الذى لاحق الشعب فى الفترة الماضية التى شهدتها البلاد فى عهد جماعة الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أنه حمل روحة على كفه عندما واجه هذا الارهاب، مضيفا انه مكث فى بيته لمدة 6 أشهر بدون أن يخرج اطلاقا خوفا على نفسه وعلى اسرته من الارهاب.

وأضاف شحاتة خلال لقائة ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمة الاعلامى أحمد موسى على فضائية "صدى البلد " أن فرحة المصريين بفوز المنتخب الوطنى تأتى بطريقة تلقائية، مشيرًا إلى أنه عندم طُلب منه ترك قيادة المنتخب الوطنى فنياً سادت حالة شديدة جدا من الحزن عليه.