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نجاح أغنيات زكي شريف تميّزه عن زملائه في "ستار أكاديمي"؟

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نجاح أغنيات زكي شريف تميّزه عن زملائه في "ستار أكاديمي"؟ نجاح أغنيات زكي شريف تميّزه عن زملائه في "ستار أكاديمي"؟

الإثنين 02-06-2014 20:36

لا شكّ في أنّ نجم "ستار أكاديمي" زكي شريف قد تميّز عن غيره من زملائه في الموسم التاسع من البرنامج، بفضل موهبته، وصوته الجبليّ الذي يُعيدنا إلى زمن الراحل الكبير وديع الصافي. (سيدتي نت في كواليس تصوير كليب زكي شريف
)
ولا يزال شريف يحصد النجاح تلو الآخر، من خلال احتلال أغنياته المراتب الأولى في عدد كبير من الإذاعات، حيث حقّق مؤخّراً انتصاراً ساحقاً بتقدّمه على كافة النجوم والفنانين العرب في هذا الأسبوع. فبعد تربّع أغنيته الجديدة "لحرق الدني" على المرتبة الأولى، واحتلال أغنيته الأولى "كيف قدرتي" على المرتبة الخامسة، على قناة "أغاني أغاني"، تصدّرت "كيف قدرتي" قائمة سباق أغاني "أرابيكا المغرب" بحصولها على المرتبة الأولى، إضافة إلى تصدّرها قائمة سباق الأغاني على مختلف المواقع الإلكترونيّة وصفحات التواصل الاجتماعي بأكثر من 13000 صوت.
وقد فاز شريف بالرهان أيضاً على قناة الـ "أو تي في"، حيث تصدّر كليب "لحرق الدني"، فيما اختاره الجمهور كليب الأسبوع في برنامج "whatsapp".
وبرغم أنّ عدداً كبيراً من زملاء زكي في البرنامج عينه قد أصدروا عدداً من الأغنيات، وصوّروها على طريقة الفيديو كليب، إلا أنّهم لم يستطيعوا أن يلمعوا كما لمع نجم زكي، إذ قد يكون إحساسه المرهف وحسن اختياره هما سرّ تميّزه عن باقي زملائه في "ستار أكاديمي".

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