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هل يتحوّل Johnny Depp الى الساحر Houdini؟

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هل يتحوّل Johnny Depp الى الساحر Houdini؟ هل يتحوّل Johnny Depp الى الساحر Houdini؟

الإثنين 02-06-2014 20:50

يقوم الممثل Johnny Depp بمحادثات لتأدية دور الساحر الشهير Houdini في فيلم مقتبس عن كتاب يحمل عنوان The Secret Life of Houdini : The Making of America's First Superhero للكاتبين William Kalush و Larry Sloman. من المتوقّع أن يبدأ تصوير الفيلم تحت إدارة المخرج Dean Parisot في نوفمبر المقبل. يذكر أن الممثل Johnny Depp يستعدّ حالياً لتصوير الجزء الثاني من فيلم Alice in Wonderland والذي يحمل عنوان Through the Looking-Glass للمخرج James Bobin، كما يستعد الممثل لتأدية دور الكابتن Jack Sparrow للمرة الخامسة في سلسلة أفلام Pirates of the Caribbean.

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