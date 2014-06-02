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باسم يوسف : برنامجي لن يعود فلا أتّحمل التّهديدات لأسرتي

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باسم يوسف : برنامجي لن يعود فلا أتّحمل التّهديدات لأسرتي باسم يوسف : برنامجي لن يعود فلا أتّحمل التّهديدات لأسرتي

الإثنين 02-06-2014 21:36

أعلن الإعلامي المصري باسم يوسف عن توقّف عرض برنامجه السّاخر "البرنامج" بشكل نهائي، وبهذا الإعلان يكون "سيدتي نت" قد انفرد بنشر خبر توقّف البرنامج في وقت سابق.
 

هذا وجاء إعلان الخبر في المؤتمر الصحفي المقام حالياً بمسرح "راديو" وهو نفس المكان الذي كان يتم فيه تسجيل البرنامج، حيث أشار باسم إنّه تلقّى وأسرته العديد من التّهديدات، لذا قرر وبعد كل هذه الضّغوطات عدم صعود المسرح مجدداً، وعدم تقديم البرنامج ليس على قناة "أم بي سي" فقط بل وعلى أي قناة أخرى.
 

وأوضح باسم خلال المؤتمر إنّه في الوقت نفسه لن يختفي عن السّاحة الإعلامية، فهناك بعض العروض التي طرحت عليه، ومن المحتمل أنّ يعود ببرنامج فنّي أو سياسي، فهو لم يحدد بعد.
 

وعمّا تردد بشأن تدخل ملك السّعودية لإيقاف البرنامج قال باسم: "لا أعلم حقيقة هذا الكلام أو عدم صحته"، وأوضح إنّه لم يتلقَ أيّة أوامر من أي جهة عليا في ".
 

تابعوا المزيد من التّفاصيل على موقع "سيدتي نت".

 

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