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هالي بيري تكرّم في Huading Film Awards

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الإثنين 02-06-2014 22:38

كرّمت النجمة Halle Berry بجائزة الـ"Global Icon" في حفل توزيع جوائز Huading Film Awards الذي أقيم في لوس أنجلوس.
ومنحت Halle، البالغة من العمر 47 عاماً، والمعروفة برشاقتها الدائمة، جائزة"the Global Icon"، كونها صنعت تاريخاً جديداً، حين أصبحت الممثلة الأفريقية الأمريكية الأولى التي تسلمت جائزة أفضل ممثلة في الأوسكار عن دورها في "Monster’s Ball".
يُذكر أنّ العادة جرت على أن يُقام هذا الحفل في الصين، إلا أنّه أقيم هذا العام في أمريكا، وتحديداً في لوس أنجلوس، للمرة الأولى، مساء الأحد الفائت.

 

 

 

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