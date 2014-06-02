بالفيديو: "سيدتي نت" تزفّ نانسي عجرم في المغرب

استطاعت الفنانة نانسي عجرم الخروج من مؤتمرها الصحفي تاركة خلفها ألف علامة استفهام على الكثير من الأسئلة التي لم يتمكن عدد كبير من الإعلاميين من طرحهاعليها بسبب ضيق الوقت.

وقد كانت نانسي في هذا المؤتمر أكثر جراة وصراحة خاصة في ما يتعلق بحصولها على جائزة الـ"ميوزك أوارد".

وعن التشكيك في مصداقية الجائزة ردّت نانسي قائلة:" من يستحق هذه الجائزة سينالها وأنا لا علم لي بهذا التشكيك".

وعن تصريح راغب بأنه هو من رشح اسمها للـ mbc لتكون عضواً في لجنة تحكيم برنامج Arab Idol قالت نانسي: "لقد عرض عليّ البرنامج بشكل سري ولم يدرِ أحد بهذا العرض إلا بعدما وافقت عليه. أنا لم أسمع بهذا التصريح من راغب".

وعما إذا كانت هناك منافسة لها على ألبومات الأطفال التي قدمتها قالت نانسي:" أنا أختار أغاني الأطفال حباً بهم وأكون سعيدة باختياري لأنني أفرح لفرحهم وأعيش هذه الأغنيات وكأني طفلة".

وعما إذا كانت تنوي الغناء باللهجة المغربية، قالت:" أتمنى لو أن أحداً ما يكتب لي أغنية مغربية لأغنيها. وها أنا أعلن ذلك من هذا المؤتمر الصحفي".

وقد أعلنت نانسي عن عزمها على الغناء باللغة الفرنسية وأن هذا المشروع ستعمل على تنفيذه ولربما تطرح أغنية منفردة باللغة الفرنسية. وقد باركت نانسي للفنانة كارول سماحة على حصولها على جائزة الـ "ميوزك أوارد" عن مسرحيتها "السيدة".

وعن عدم دخولها مجال التمثيل قالت إن التمثيل بحاجة إلى تفرع كامل منها بشكل يومي لتستطيع تقديم عمل تمثيلي ناجح.

ورداً على سؤال "سيدتي" كيف تضع صوتها على أغنية شعبية وفي آن واحد تضع صوتها على أغنية كلاسيكية قالت نانسي: "أنا فنانة شقية ورومانسية في آن واحد. وعندما أريد أن أسجل أغنية شعبية أكون طيلة النهار فرحة. لكن من بعد وضع صوتي على أغنية شعبية لا أسجل أغنية كلاسيكية لحين ما أشعر أني نفسياً جاهزة لوضع صوتي على الأغنية الكلاسيكية وأتحضّر نفسياً أيضاً لتسجيلها" .

ساعة كاملة أجرت فيها نانسي مؤتمرها الصحفي ثم توجهت إلى فندق "غولدن توليب" لكي تجري "بروفات" مع فرقتها الموسيقية. وبعد ساعتين، عادت إلى فندق "تور حسان" حيث كان في انتظارها "فانزها" عند مدخل الفندق لأكثر من ثلاث ساعات فتصورت معهم وصعدت غرفتها لتحضّر نفسها للحفل.

حفل نانسي

جاءت مشاركة نانسي في مهرجان "الموازين" للمرة الثالثة مختلفة عن المشاركتين السابقتين لها حيث أصبح لنانسي قاعدة جماهيرية فاقت قاعدتها السابقة. وهذا ما بدا واضحاً للعيان من لحظة وصولها إلى الفندق ولغاية إحيائها الحفل. وهي نفسها لمست زيادة عدد جماهيرها قياساً مع السنوات الماضية لمشاركتها في "الموازين". ولقد جاء جمهور نانسي بكامل جهوزيته لحضور حفلها. فجهزوا لها يافطات كتب عليها "أنا نانسي عجرم" وحملوا بالونات ملوّنة تعكس بألوانها لون "كليبها" "ما تجي هنا".

هذه المشاركة عزّزتها نانسي بزيادة عدد العازفين لديها ليصبح عدد عناصر فرقتها 26 عازفاً . عند العاشرة والربع، صعدت نانسي إلى مسرح "النهضة" وسط تصفيق الجمهور. واللافت في الحضور وجود عدد كبير من جمهور الـ vip في الصفوف الأمامية للمسرح الذين تجاوبوا مع أغنيات نانسي ورقصوا عليها نساءً ورجالاً. بدأت حفلها بأغنية ألبومها الأخير "ما تيجي هنا". ثم قدمت عدداً من أغانيها. كانت نانسي تغني بأسلوب غنائي تصاعدي مرة أغنية إيقاعية راقصة ومرة أخرى أغنية كلاسيكية لمدة ساعة ونصف من الغناء. وكان جمهورها يطالبها بالمزيد. واختتمت غناءها كما بدأت بأغنية "ما تيجي هنا".

هذه هي الزفة التي حضرتها "سيدتي نت" لنانسي في المغرب