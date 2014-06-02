رسميا – بيا أول لاعب في تاريخ نيويورك سيتي

أعلن نيويورك سيتي الأمريكي رسميا يوم الاثنين التعاقد مع الإسباني الدولي ديفيد بيا مهاجم أتليتكو مدريد ليكون أول لاعب في تاريخ النادي المؤسس حديثا.

وتأسس النادي الأمريكي المملوك لمانشستر سيتي بالشراكة مع نادي نيويورك يانكيز عام 2013، ويبدأ مشواره في الدوري الأمريكي الموسم المقبل.

ودخل نيويورك سيتي في مفاوضات مع الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا صاحب الـ32 عاما للانضمام إليه في الصيف، ليكون أول لاعبيه.

وأعلن بيا يوم الأحد عن أن العرض المقدم له لا يقاوم، قبل أن يعلن النادي الأمريكي عن الصفقة رسميا يوم الاثنين.

وسيرتدي بيا رقم 7 المفضل له مع فريقه الجديد.

يذكر أن التقارير الإنجليزية تشير إلى أن فرانك لامبارد نجم الوسط الإنجليزي الذي انتهى تعاقده مع تشيلسي، سيكون اللاعب الثاني في نيويورك سيتي.