رئيس بايرن يبدأ تنفيذ عقوبة السجن

برلين، (إفي): وصل رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني السابق أولي هوينيس اليوم إلى السجن كي يبدأ في تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه بسبب تهم الاحتيال الضريبي.

وأكد فريق الدفاع ووزارة العدل في إقليم بافاريا هذا الأمر، حيث أبرز المحامون: "بدأ هوينيس اليوم في تنفيذ عقوبته بسجن لانزبرج".

وأدين هوينيس بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف في مارس/آذار الماضي، في قضية تهرب ضريبي بقيمة 27.2 مليون يورو، جناها من وراء المضاربة في البورصة عبر حساب في أحد البنوك السويسرية، والذي لم يقم هوينيس بإبلاغ سلطات الضرائب عنه.

وأكد هوينيس وقتها أنه لن يستأنف حكم السجن الصادر بحقه لأنه يرى أن التهرب الضريبي كان الخطأ الأكبر في حياته وعليه تحمل تبعاته، كما قرر الاستقالة من رئاسة نادي بايرن ميونخ ومجلس الرقابة التابع له.