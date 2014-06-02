نادال: يجب على إسبانيا الامتنان للملك لما قدمه للبلاد

باريس، (إفي): أشاد لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالميا، بالعاهل الإسباني الملك خوان كارلوس قائلا إنه "يجب على إسبانيا الامتنان للملك لما فعله" من أجل البلاد.

وعن تخلي الملك خوان كارلوس عن العرش اليوم الاثنين لنجله وولي عهده الأمير فيليبي، صرح نادال الذي يطمح للفوز بلقبه التاسع ببطولة رولان جاروس للتنس، "اعرب عن امتناني للملك لجهوده خلال أعوام ولايته" للعرش الإسباني.

وقال بانه قد ساوره الحظ بلقاء الملك والتعرف على شخصه واصفا إياه بالشخص "اللطيف للغاية"، متمنيا له "مستقبلا أفضل".

كما تطرق في حديثه عن ولي العهد الأمير فيليبي، حيث يرى بأنه "مستعد تماما لاعتلاء العرش الآن" مضيفا "اعتقد بأنه سيقوم بالأمر بشكل جيد حاذيا حذو والده".

وتخلى العاهل الإسباني، وهو في الـ76 من عمره، اليوم عن العرش لنجله وولي عهده الأمير فيليبي (46 عاما)، بعد نحو 39 عاما من اعتلائه له.