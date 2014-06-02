مجلس الوزراء يطمئن على الإجراءات الوقائية ضد مرض الملاريا

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم ، أكد وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، أن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات الوقائية وتدابير الترصد اللازمة لمكافحة ومحاصرة مرض الملاريا في محافظة أسوان ، من إسنا شمالا وحتى كوم إمبو جنوباً ، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى.

وعلي صعيد آخر ، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الاسكان والري والنقل والتعليم العالي والتخطيط والتعاون الدولى لإعداد تقرير شامل لتقييم المراكز البحثية وبيان جدواها ومدى تنفيذها للمهام المنوطة بها.

وأكد المجلس ضرورة الالتزام بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية طبقا لمعايير الجودة، وفى إطار الفترة الزمنية المقررة ، على أن يتم التشديد على شركات المقاولات بضرورة العمل المتواصل على مدار اليوم حتى يتم الانتهاء من تنفيذ المشروعات فى هذا الاطار، مع محاسبة الشركات التي لا تلتزم بذلك ، مشددا في ذات الوقت على أهمية الاهتمام بعنصر الصيانة لتلك المشروعات حفاظا عليها كثروة قومية تتوارثها الأجيال القادمة.