رئيس المطارات يتفقد آخر مستجدات تطوير مطار الغردقة

تفقد، مساء اليوم الآثنين، الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات مطار الغردقة الدولي في زيارة استغرقت عدة ساعات للوقوف على أخر مشروع تطوير مطار الغردقة الدولى.

واستعرض “محجوب ” في زيارته، آخر التطورات التي تم تنفيذها في المشروع العملاق الخاص بإنشاء صالة الركاب الجديدة، والتي من المقرر أن تستوعب 7 ونصف مليون راكب سنويا، كما وقف على آخر مستجدات التطورات الخاصة بإنشاء الممر الجديد الذي يتم إنشاؤه في المطار أيضا لاستقبال الطائرات العملاقة

وقد أشاد رئيس الشركة، بالمبنى الجديد للمطار وقال أنه إضافة جديدة ومشرفة لمطار الغردقة وسوف يساعد على جذب السياحة من جميع دول العالم مشيرآ أن أى مطار يعد الوجهة الآولى لآى سائح ومن ثم يجب علينا جميعآ أن نسرع فى تشغيل هذا النبنى العملاق

الجدير بالذكر أن المبنى الجديد تبلغ مساحته 92 ألف متر مسطح، ويحتوى على 3 أدوار منها للسفر والوصول والخدمات، وتبلغ سعته الاستيعابية 7، 5 مليون راكب سنويًا ومزود بــ 72 كاونتر لإنهاء إجراءات السفر، و20 بوابة مغادرة ومنطقة أسواق حرة، وباستكمال هذا المبنى ترتفع سعة المطار الكلية إلى 13 مليون راكب سنويا.

إضافة إلى إنشاء ممر جديد للطائرات يصل طوله إلى 4 كليو مترات وعرضه 75 مترًا ليستقبل الطائرات العملاقة، وبتكلفة قدرها 486 مليون، وكذلك إنشاء حقل جوى على مساحة 425 ألف متر مسطح يحتوى على 16 موقعًا جديدًا للطائرات منها 2 موقع للطائرات العملاقة ليصبح عدد المواقع بمطار الغردقة إلى 52 موقعًا بالمطار، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبنى والحقل الجوى 2، 3 مليار جنيه بالتمويل الذاتى .