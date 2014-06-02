حلقة نقاشية عن قانون مجلس النواب بالغردقة‎

أكد أيمن عبده أمين حزب “النور” بالبحر الأحمر أن الحكومة تسعي جاهدة لإقرار قانون مجلس النواب خلال الساعات المقبلة في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأضاف عبده خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات بالغردقة بمشاركة أمناء الأحزاب السياسية والنقابات المهنية أن القانون بشكله الحالي يعود بنا لما قبل ثورة 25 يناير ويبحث عن مصلحة الناخب الشخصية، رافضاً القانون بشكله الحالي،مطالباً بأن تكون النسبة 50% للفردي و50% للقائمة النسبية .

من جانبه اعترض “عبدالله حسن” أمين حزب المؤتمر علي نسب توزيع القانون بين الفردي والقائمة،،مطالباً بتكون النسبة بين الفردي والقائمة مناصفة.

وشارك في الحلقة النقاشية أمناء حزب الوفد والمؤتمر والنور وأمينة المجلس القومي للمرأة ورئيس المجمع السياحي ونرمين أبو سريع رئيس مجمع علام الغردقة.

وأكد صلاح عبيد ممثل الهيئة العامة للاستعلامات والذي أدار الحلقة النقاشية أن التوصيات سيتم رفع تقرير بها للهيئة العامة للاستعلامات كنوع من الراي العام بالبحر الأحمر.

وطالب وحيد تهامي رئيس المجمع السياحي بتعيين عضوين من السياحيين بالمجلس.