ضبط صاحب معرض سيارات بحوزته عربات مسروقة ورخص مزوره بالشرقية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق من القبض على صاحب معرض سيارات , وبحوزته سيارات مسروقة ورخص مزورة.

وتلقى اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية إخطارا من الرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم ثاني الزقازيق , مفادها قيام المدعو “محمد مصطفي عبد الله محمود” وشهرته ” محمد السعودي ” 36 سنه صاحب مغسلة ومعرض لإيجار السيارات ومقيم بشارع مكة حي السلام دائرة القسم المطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا أرقام ( 159/2011 جنح عسكرية الزقازيق , 160/2011 جنايات عسكرية الزقازيق ) .

وذلك بارتكاب العديد من وقائع سرقات السيارات واستخدام تلك السيارات في تأجيرها لعملائه بعد قيامه بتغيير معالمها بورش دوكو وسمكرة وتركيب لوحات معدنية عليها خاصة بسيارات شبيهه لها خاصة به وبأسرته وشركائه .

وبتقنين الإجراءات , تم استهداف المتحري عنه سالف الذكر , وضبط سيارة ماركة “كيا سيراتو” رصاصي اللون , شاسيه رقم 5300726 والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 1813/2014 جنح قسم الرمل / الإسكندرية , السيارة رقم 170401 ملاكي الإسماعيلية ماركة شيفروليه لانوس فضي اللون مطموسة أرقام الشاسيه والموتور , جاري فحصها , عدد ( 3 ) رخصة تسيير بها كشط وتزوير .

يشار إلي أنه تم ضبط السيارة رقم 121315 ملاكي شرقية , ماركة هيونداى ألنترا سوداء اللون والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 3044/2013 جنح قسم ثالث القاهرة ( صحة أرقام اللوحات المعدنية لها 918 ي ف س مصر ) والمستأجرة من المتهم سالف الذكر قيادة مستأجرها بمدينة الغردقة … في المحضر رقم 48 أحوال قسم أول الغردقة .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7871 جنح قسم ثان الزقازيق لسنة 2014 ،وجاري العرض علي النيابة العامة .