الاتحاد الأوروبي يضيف «بوكو حرام» و«جبهة النصرة» إلى لائحة «المنظمات الإرهابية»

أضاف الاتحاد الأوروبي جماعة «بوكو حرام» الإسلامية، التي تشن هجمات في نيجيريا، إلى لائحته للأشخاص والكيانات التي تخضع لعقوبات مالية محددة الأهداف، وحظر الأسلحة، الإثنين.

والجماعة الاسلامية، التي يعني اسمها «التربية الغربية حرام»، باتت خاضعة للعقوبات التي تضرب تنظيم «القاعدة» وفروعه، وأضاف الاتحاد الأوروبي أيضا إلى لائحته «جبهة النصرة»، التي تنشط في سوريا، وتعتبر الفرع المحلي للقاعدة في هذا البلد.

وهكذا فقد بات كل شخص أو كيان يزود «بوكو حرام» أو «جبهة النصرة» دعما ماليا أو ماديا وخصوصا على شكل أسلحة أو تجنيد ناشطين جدد، قد يضاف إلى لائحة العقوبات ضد «القاعدة»، وسيواجه العقوبات المناسبة.

وتمتثل أوروبا بذلك لقرار إتخذته الأمم المتحدة، منذ أسبوعين.