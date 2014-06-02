«الجربا»: نرجو من السوريين عدم النزول إلى حمامات الدم التي تريدها عصابة «الأسد»

دعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحمد الجربا، السوريين إلى التزام منازلهم في يوم الانتخابات الرئاسية، التي دعا إليها النظام، الثلاثاء.

وقال «الجربا»، في كلمة ألقاها عبر قناة «العربية» السعودية: «نرجو من جميع السوريين الذين نحرص عليهم بعيوننا، التزام منازلهم وعدم النزول بأرجلهم إلى حمامات الدم والعار التي تريدها عصابة الأسد».

وأتت دعوة «الجربا» عشية الانتخابات المقرر إجراؤها في مناطق سيطرة النظام، والتي لا يواجه فيها الرئيس بشار الأسد أي منافسة فعلية.

وحذر «الجربا» من نية لدى النظام تنفيذ تفجيرات وقصف في أماكن إجراء الانتخابات.

وسبق لهيئة أركان الجيش السوري الحر المرتبطة مباشرة بالائتلاف المعارض، أن دعت السوريين إلى الامتناع عن المشاركة في الانتخابات، واصفة اياها بـ«المسرحية الرخيصة، التي تجري تحت وطأة إجرام النظام».