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غدًا.. بوتين يلتقي وزير الخارجية السعودي في “سوتشي”

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غدًا.. بوتين يلتقي وزير الخارجية السعودي في “سوتشي” غدًا.. بوتين يلتقي وزير الخارجية السعودي في “سوتشي”

وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل

أكدت قناة “RT ” (روسيا اليوم) الاخبارية أن مصادر روسية مطلعة أبلغتها بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي غدا الثلاثاء 3 يونيو وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود.

ولم تشر القناة الروسية إلى تفاصيل أخرى حول هذا اللقاء ، وفي غالب الظن أن زيارة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل لم تكن مقررة من قبل ويمكن اعتبارها زيارة مفاجئة.

ويمكن التكهن بأن الرئيس الروسي ووزير الخارجية سيركزان في مباحثاتهما على الأزمة السورية وسبل حلها ووقف الحرب الدائرة هناك ، بالإضافة إلى بحث تطوير العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية ، تلك العلاقات التي تضررت كثيرا بسبب الوضع في سوريا.

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