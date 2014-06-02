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بالصور.. تفاصيل ألبوم أليسا المنتظر صدورة فى عيد الفطر

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اليسا والهندىاليسا وسالم الهندىأكد سالم الهندى أنه أتفق مع الفنانة أليسا على طرح ألبومها القادم بموسم عيد الفطر المقبل ،وذلك خلال لجلسه التى جمعتهما فى دبى.
> أليسا ضمت لألبومها الذى تعود به للساحه بعد عامين ،16أغنيه ،وتقدم من كلمات أحمد ماضى ،الحان زياد برجى 3أغنيات هى .”حبك باقى فيى_يامرايتى_قصة حبيبين”،كما تغنى من كلمات وألحان مروان خورى أغنيتين هما “تعبانى _دموع الفرح”،
> وتعاونت اليسا ايضا مع الشاعر بهاء الدين محمد والملحن وليد سعد فى أغنية”بغير”،وتغنى من كلمات وألحان نادر عبد الله “إنسان”،كما كتب ولحن لها سليم عساف أغنية”حياتى أتغيرت”،ولحن لها خالد عز من كلمات أمير طعيمه أغنية “كلام غزل”.
> ورغم إعلان الملحن محمد رحيم تراجعه عن التعاون مع إليسا بألبومها ،إلإ أننها ضمت من ألحانه وكلمات محمد جمعه أغنية “أغلى لليله”،لتقدمها مع أغانى “خليك معاها”لحن طارق أبو جودة وكلمات سهام شعشاع،”عيوبك ميزات”لحن جون صلليبا وكلمات عادل رافول ، “نزوة”كلمات مارسيل مدور ولحن رواد رعد ،و”عايشة ذكريات:”كلمات أحمد الجندى ولحن مدين .

 

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