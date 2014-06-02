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إصابة معاون مباحث ملوي بطلق نارى أثناء ضبط متهم بالمنيا‎

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إصابة معاون مباحث ملوي بطلق نارى أثناء ضبط متهم بالمنيا‎ إصابة معاون مباحث ملوي بطلق نارى أثناء ضبط متهم بالمنيا‎

طلق نارى_أرشيفية

أصيب معاون مباحث بندر ملوي برش خرطوش بالوجه والرقبه في تبادل لإطلاق الرصاص مع متهم أثناء القبض عليه لاتهامه بقتل أحد الأشخاص في مشاجرة ولكن أجهزة الأمن تمكنت من القبض عليه وبحوزته سلاح ناري.

وكان اللواء اسامه متولي مدير أمن المنيا ،قد تلقي إخطاراً من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بوقوع مشاجرة وقتبل بمنطقه الحلاجة ببندر ملوي.

وعلي الفور انتقل الرائد محمد الموجي رئيس مباحث بندر ملوي معاونه النقيب مصطفي محمد إلي مكان المشاجرة والتي تبين نشوبها بين كل من “علي سيد أحمد” 33 سنه تاجر أغنام و”أيمن جمال يونس” 25 سنه تاجر أغنام أيضاً بسبب خلافات المصاهرة ،وقام خلالها الثاني بإطلاق الرصاص علي الأول ،مما أدي لقتله في الحال.

وحينما حاولت قوات الأمن القبض علي المتهم أيمن جمال أطلق عليهم الرصاص بشكل عشوائي ،مما أدي لإصابة النقيب مصطفي محمد معاون المباحث برش خرطوش بالوجه والرقبه ،وتم نقله علي أثرها لمستشفي الشرطه بالقاهرة لتلقي العلاج هناك.

وألقت قوات الأمن القبض علي المتهم بعد تبادل إطلاق الرصاص معه ،وتحرر محضر بالواقعه وجار العرض علي النيابة العامة.

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