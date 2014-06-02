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“المالية” مخاطبتها “المركزي” لتحديد السحب اليومي من البنوك بـ 30 ألف جنيه

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“المالية” مخاطبتها “المركزي” لتحديد السحب اليومي من البنوك بـ 30 ألف جنيه “المالية” مخاطبتها “المركزي” لتحديد السحب اليومي من البنوك بـ 30 ألف جنيه

وزارة المالية

قال السفير أيمن القفاص، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إن ما تردد حول إصدار وزارة المالية خطابا موجها للسيد محافظ البنك المركزي بشأن وضع حد أقصى للسحب اليومي يقدر بنحو 30 ألف جنيه لصغار وكبار المودعين، عار تماما من الصحة، وإن مثل هذه الأخبار المكذوبة تعد شائعات تروج لها جهات غير رسمية بهدف النيل من الاقتصاد الوطني وإثارة البلبلة والارتباك بين المواطنين.

وفي السياق ذاته أكد هاني قدرى دميان وزير المالية أنه تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام فور ظهور ذلك الخطاب المزور في بعض المواقع الإعلامية، كما تم إبلاغ جهاز الأمن الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على استقرار الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار والوقوف بمنتهى الشدة والحسم مع أي ممارسات خاطئة تهدف تكدير السلم العام.

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