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استرخي مع تمارين أشهرك الأخيرة

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استرخي مع تمارين أشهرك الأخيرة استرخي مع تمارين أشهرك الأخيرة

الإثنين 02-06-2014 18:02

إن ممارسة بعض التمارين الرياضية في الأشهر الأخيرة من الحمل؛ تؤمن القوة والسلامة لك ولمولودك. استشارية جراحة وأمراض النسائية والتوليد الدكتورة زينب أبو عيشة اختارت لك هذه التمارين المميزة.

الصورة رقم 1- تتكئ بهذا التمرين الحامل في شهرها السادس على كرة مطاطية، تسند ظهرها بالكامل لمدة 5 دقائق في كل مرة، وننصح بأن تمارسه مرتين يومياً طوال أشهر حملها المتبقية؛ لأنه يقوي عضلات ظهرها كاملة.

الصورة  رقم 2- يصلح هذا التمرين للحامل في شهرها السابع؛ حيث تجلس فيه على كرة مطاطية كبيرة، وتمد يدها اليمنى بهذا الشكل وبالعكس بالتناوب مرتين يومياً لمدة 5 دقائق في كل مرة، وهو يقوي عضلات الحوض والساعدين ف. لهذا ننصح بممارسته إلى نهاية الحمل.

صورة رقم 3- حامل في شهرها السادس مستلقية على الأرض بوضعية خاصة رفعت بها حوضها وساقيها عن الأرض، هذا التمرين يمارس مرتين يومياً لمدة 3 دقائق في كل مرة؛ لأنه يقوي عضلات الفخذين والحوض خلال الحمل والولادة، ولا يستحب إطلاقا ممارسته بعد الشهر السابع؛ لأنه قد يتسبب بإبقاء رأس المولود عالياً، كما يخل بوضعه وضع عند ولادته إن مارسته في الشهر التاسع.

الصورة رقم 4- مهم في شهر الحمل الثامن، ممارسة اليوغا 3 مرات يومياً لمدة 5 دقائق في كل مرة؛ لأنه يمنح إحساساً رائعاً بالاسترخاء ويفيد جسدياً ونفسياً عند الولادة.

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سيدتي

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