على جمعة: لا وجود لحديث "صوت المرأة عورة".. وغناؤها أمام الرجل بشروط

نفى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورود حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوى على كلمات تتضمن "أن صوت المرأة عورة".

وأوضح أن تلك الجملة واردة من أحد الفقهاء الذى رأى إن جسم المرأة كله عورة بما فيه صوتها، وذلك بناء على شدة غيرتهم على النساء، على حد قوله.

وأفتى جمعة فى لقاء ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سى بى سى"، اليوم الاثنين، بأن غناء المرأة أمام النساء لا يوجد فيه حرج، أما بالنسبة لغنائها أمام الراجل فيشترط فيه ألا يكون غناؤها كلامًا جارحًا وأن يبتعد صوتها عن لهجة الإغراء، إضافة إلى اختيار كلمات طيبة، لاسيما تلك التى من شأنها الترغيب فى الدين.

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