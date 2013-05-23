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السعودي عامر الحمود يغيب عن رمضان ويسير في "طريق المعلمات"!

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السعودي عامر الحمود يغيب عن رمضان ويسير في "طريق المعلمات"! السعودي عامر الحمود يغيب عن رمضان ويسير في "طريق المعلمات"!

إستفزت معاناة المعلمات السعوديات واللاتي يعملن في مناطق بعيدة جدا عن مساكنهن المخرج السعودي المعروف عامر الحمود وقرر
تقديم مسلسل طريق المعلمات مع غيابه لأول مرة منذ سنوات طويلة عن تقديم أعمال خلال شهر رمضان .
عامر الحمود الذي تواجد في الكويت مؤخرا في زيارة خاصة وخاطفة أكد لــ سيدتي نت " تجهيزه لمسلسل تلفزيوني جديد بعنوان طريق المعلمات مع محطة الــ mbc سيعرض بعد شهر رمضان المبارك يسلط الضوء على معاناة المرأة المغتربة داخل المملكة العربية , وتم تأجيل تصويره في الفترة الحالية نظرا لإرتباط الفنانين والفنانات المشاركين ببطولة المسلسل في أعمال أخرى وسط الكم الهائل من زحمة المسلسلات الخليجية لشهر رمضان وتم الاتفاق مع محطة الــ mbc على تنفيذ العمل والقرار لديها بعد الانتهاء من التصوير في عرضه في شهر رمضان من العام المقبل او خلال العام الجاري .
مشيرا إلى أنه سيكتفي بمشاهدة الاعمال الاخرى ولن يقدم أي عمل خلال شهر رمضان على عكس السنوات الفائتة، رافضا الكشف عن إسم الكاتبة السعودية التي ستتولى تأليف المسلسل، وكاشفا في الوقت ذاته انها لن تكون زوجته المؤلفة الشهيرة د. ليلى الهلالي والتي قدم معها العديد من روائع الدراما الخليجية .

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سيدتي

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